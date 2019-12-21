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Kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YURT 21.12.2019, 15:28
Kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Nedim Culhacıoğlu'nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya kara yolu Şenköy mevkisinde yaklaşık 35 metreden uçuruma devrildi.

Kazada araçtaki Mehmet ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile Esma Kahraman Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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