Danıştay: Kimyasal hadım uygulanamaz
Danıştay: Kimyasal hadım uygulanamaz
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
İran Meclisi, Ruhani hükümetine güvenoyu verdi
İran Meclisi, Ruhani hükümetine güvenoyu verdi
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi

Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Alaçam İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Alaçam İlçesi'nde bulunan Sinop- Samsun Karayolu Soğukçam Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Şener yönetimindeki 55 HK 862 plakalı kamyonet ile Mehmet Sak yönetimindeki 55 GA 286 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun yanındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Melise Yüzükçü ve 11 yaşındaki Abdullah Yüzükçü olay yerinde öldü. Sürücü Mehmet Sak ile Melike Sak ve Hadise Sak yaralandı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hadise Sak, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Düğünden önce grevdeki arkadaşlarını ziyaret etti
Sonraki Haber
FETÖ'nün anlatıldığı rapor kitap haline getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.