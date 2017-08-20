Alaçam İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Alaçam İlçesi'nde bulunan Sinop- Samsun Karayolu Soğukçam Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Şener yönetimindeki 55 HK 862 plakalı kamyonet ile Mehmet Sak yönetimindeki 55 GA 286 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun yanındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Melise Yüzükçü ve 11 yaşındaki Abdullah Yüzükçü olay yerinde öldü. Sürücü Mehmet Sak ile Melike Sak ve Hadise Sak yaralandı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hadise Sak, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.