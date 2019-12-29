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Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar yaşamını yitirdi

Karabağlar ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.

YURT 29.12.2019, 09:25
Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar yaşamını yitirdi

Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon, bisikletiyle ara sokaktan bulvara çıkan 20 yaşındaki Abdülmelik Nejar'a çarptı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nejar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Olay yerine gelen Nejar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirdi. 

Nejar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Kaynak: AA
#abdülmelik nejar #karabağlar #izmir
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