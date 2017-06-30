Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun çarptığı kadın ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.E'nin kullandığı 41 DJ 849 plakalı kamyon, Otogar mevkisinde Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada otomobilin arka koltuğunda bulunan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray ile araçtan inmeye çalıştı.



Harekete devam eden ve otomobili de sürükleyen kamyonun altında kalan Azaklı ile bebeği, hayatını kaybetti.



Cesetler, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra polise teslim oldu.



Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Öte yandan, kazada yaşamını yitiren anne ile bebeğinin, otomobil sürücüsünün yengesi ve yeğeni olduğu bildirildi.

