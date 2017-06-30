İzmir'de bir fabrikanın atık kanalına düşerek alev alan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir fabrikanın atık kanalına düşen ve alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kadir Semih Ünal'ın (60) kullandığı 35 KSN 28 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın atık kanalına düştü.



Ses üzerine olay yerine gelen işçiler, aracın yandığını görerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İtfaiyenin söndürdüğü araçta yanmış halde bulunan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ünal'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.