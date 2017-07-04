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Kapadokya'da dört mevsim

Türkiye’nin peribacaları, kayadan oyma manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla bezenmiş vadileri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kapadokya'da dört mevsim

Türkiye’nin peribacaları, kayadan oyma manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla bezenmiş vadileri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Göreme, Paşabağı ve Uçhisar’da her mevsim ayrı bir renge bürünen peribacalarıyla kaplı vadilerin güzelliği 4 mevsim kaydedilen fotoğraflara yansıdı.ğe bürünüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kapadokya #peribacaları #kayadan oyma manastırları
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