Eylül ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek "Avrupa Basketbol Şampiyonası" öncesi, önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla basketbol turnuvası düzenlenecek.

Eylül ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek "Avrupa Basketbol Şampiyonası" öncesi, önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla basketbol turnuvası düzenlenecek.



Bölgenin, UNECO Dünya Mirası Listesinde yer alması ve çeşitli medeniyetlere ait kültür varlıklarını barındırması nedeniyle, "Dünya Mirasları Basketbol Turnuvası" adıyla düzenlenmesi planlanan turnuvaya yurt içi ve Avrupa'daki takımlarda oynayan bazı oyuncular davet edilecek.



Ağustos ayının son haftası gerçekleştirilmesi planlanan turnuva ile ilgili Nevşehir Valiliğinde istişare toplantısı düzenlendi.



Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantıya, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, spor ve turizm camiasından temsilciler katıldı.



Uluslararası organizasyonun başarıyla tamamlanması amacıyla fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Kapadokya'nın tanıtımı için çeşitli etkinliklerin de düzenlenmesi kararlaştırıldı.



Kortej yürüyüşü, ışık ve akrobasi gösterilerinin yanı sıra tanınmış basketbolcuların, sıcak hava balonundan peri bacaları arasına kurulacak potaya basket atması da planlanıyor.