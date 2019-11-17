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Kapadokya'da renk cümbüşü

Nevşehir, Peribacaları kadar kurutulmuş meyveleri ile de turistlerin ilgi odağı oluyor. Kapadokya'da kurutulmuş meyvelerin satıldığı renk cümbüşü oluşturan stantlar, turistlerin ilgisini çekiyor.

YURT 17.11.2019, 18:24
Kapadokya'da renk cümbüşü

Rengarenk kurutmalıklar, Kapadokya'daki turistleri cezbediyor.

Rengârenk kurutmalıklar tursitleri Nevşehir Kapadokya'nın eşsiz manzarası arasında lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Armuttan duta, çilekten ananasa kadar birbirinden farklı kurutmalıklar renk cümbüşü oluşturuyor.

Kimi turistler kurutmalıkların arasında fotoğraf çektirirken kimileri tadına bakarak alacağı ürünlere karar vermeye çalışıyor.

Esnaf, Türk konukseverliğini göstererek turistlere ikramlarda da bulunuyor.

ulusal.com.tr

#Nevşehir #kapadokya
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