Kapadokya, yılın ilk 9 ayında ziyaretçi akınına uğradı

Binlerce turist Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti. Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, hava balon turlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ocak-eylül döneminde 437 bin 516 turist, ziyaret etti.

Peribacaları'ndan doğal kaya oluşumlarına kadar ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarını ağırladı Kapadokya.

Bölgeye son olarak eylül ayında 77 bin 767 turist gitti.

Kapadokya'nın ekonomiye katkısı 2018 yılında yaklaşık 70 milyon avro oldu. Bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 78 milyon avro gelir elde edildi.

Bu eşsiz turu yapmak istiyorsanız 170 ila 200 avro arasındaki bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.



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