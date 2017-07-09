Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 13 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 520 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
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