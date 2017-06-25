Edirne'den Bulgaristan'a açılan iki sınır kapısında da kuyruklar artmaya devam ediyor. Kapıkule'de 20, Hamzabeyli'de 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden geçmek üzere sınıra gelen TIR sürücüleri, komşu ülkenin yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle uzun TIR kuyruklarında beklemek zorunda kalıyor.



Edirne'den Bulgaristan'a açılan iki sınır kapısında da kuyruklar artmaya devam ediyor.



Hafta içi başlayan tır kuyrukları nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruğa takılmak istemeyen çok sayıda TIR şoförü, direksiyonunu Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kırdı.







İhracat TIR'larının yoğun çıkış talebine Bulgaristan gümrüklerinin yanıt verememesi nedeniyle Türk tarafında uzun kuyruklar oluştu.



Sürücüler, Kapıkule'de 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 15 kilometreye kadar uzayan kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.



Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü kentte sürücüler sıcak nedeniyle zorluk yaşıyor.



Kuyruğun, yeni eklenecek TIR'larla bayram süresince daha da artması bekleniyor.



