Kar yurdu etkisi altına aldı

Kar, Doğu Anadolu Bölgesini adeta esir aldı. 4 ilde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24, Çatak'ta ise 3 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkâri'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkâri merkez, Yüksekova, Van Başkale ve Bahçesaray'da yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar ve tipi Bingöl ile Şırnak'ta da hayatı olumsuz etkiliyor.

Bingöl'de 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu.

Şırnak Beytüşşebap'ta 16 köy ile 4 mezra, Uludere ilçesinde de 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

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