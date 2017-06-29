Rize'nin Ardeşen ilçesinde 11 yaşındaki kızın bulunması için Tunca Deresi'nde çalışmalar sürüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor.



Tunca beldesi Armutluk köyünde, 19 Haziran'da, suya düşen kara lastiğini almaya çalışırken akıntıya kapılan Nehir Zenginal'ın bulunabilmesi için başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.



Çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 dalgıçtan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra AFAD ekibi katıldı. Tunca Deresi'nde yaklaşık 18 kilometrelik bölümde yürütülen çalışmalara, kayıp kızın babası Kadir Zenginal, akrabaları ve köylüler de destek verdi.



JAK timlerinin botlar ve özel ekipmanla yaptığı aramada bugün sonuç alınamadı. Çalışmalar yarın devam edecek.