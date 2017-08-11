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​Karabağlar'da spor tesisleri belediye tarafından yıkıldı

İzmir Karabağlar'da 17 yıldır amatör spor kulüpleri tarafından kullanılan spor tesisleri belediye tarafından yıkıldı. "Gençlerimiz sokağa atıldı. " diyen mahalle sakinleri yıkıntıların için de eylem yaptı.

​Karabağlar'da spor tesisleri belediye tarafından yıkıldı

Tabela yerlere indi…Karabağlar’ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yer alan ve 17 yıldır amatör spor kulüpleri tarafından kullanılan spor tesisleri, 8 Ağustos'ta yıkıldı.

Tesis, Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü ve Karabağlarspor Kulübü tarafından kullanılıordu. 

Tepkili olan mahalle sakinleri ana yolu trafiğe kapattı.

Eyleme, mahalle muhtarları, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Efkan Muhtar, amatör spor kulübü yöneticileri, Vatan Partisi ve MHP destek verdi.

Karabağlar Genç Yıldız Spor Kulübü Başkanı Soner Seylan,  yıkıma karşı çıktı. 




HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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