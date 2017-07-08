Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Yonca Sokak'ta tek başına yaşayan 33 yaşındaki Olcay Çağrı Çiftçi'den haber alamayan yakınları evine gitti.
Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren yakınları, Çiftçi'nin cesediyle karşılaştı.
Çiftçi'nin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
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