Gaziantep'te patlama
Gaziantep'te patlama
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
HDP'li Tuğluk'un yargılanmasına başlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan açıklama
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz

Karabük'te şüpheli ölüm

Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Karabük'te şüpheli ölüm

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Yonca Sokak'ta tek başına yaşayan 33 yaşındaki Olcay Çağrı Çiftçi'den haber alamayan yakınları evine gitti.

Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren yakınları, Çiftçi'nin cesediyle karşılaştı.

Çiftçi'nin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli ölüm #safranbolu #karabük
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şırnak'ta terör operasyonu
Sonraki Haber
Bodrum'da patlayan trafo yangına neden oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.