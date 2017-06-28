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Karabük Valiliği'nden “Kuzey Afrika Sıcağı“ uyarısı

Valilik, sıcaklığın artacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

Karabük Valiliği'nden “Kuzey Afrika Sıcağı“ uyarısı

Karabük Valiliği, bugünden itibaren hava sıcaklığının artacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son analiz ve tahminlere göre, 28 Haziran- 03 Temmuz 2017 tarihleri arasında halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, sıcaklığın mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkmasıyla bazı il ve ilçelerde "uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerleri" görüleceği belirtildi.

Sıcaklıkların Karabük’te 40, Bartın’da 35, Bolu’da 36, Düzce’de 38 ve Zonguldak’ta 32 dereceye ulaşması beklendiğinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır. Yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği başta sağlık sorunları ve orman yangınları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedi̇r."


Kaynak: AA
Etiketler; #sıcak #kuzey afrika #Batı Karadeniz
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