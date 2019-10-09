Karadeniz'de dev dalgalar

Kimi yola çıkamadı, kimi çıktı ama dönmekte zorlandı.



Karadeniz'de yaşanan fırtına balıkçıları vurdu.



Kastamonu'da balıkçılar fırtınaya denizde yakalandı.



Dev dalgalara karşı koyamayan balıkçılar barınaklara döndü. Ama dönüşleri hiç de kolay olmadı. Dev dalgalar arasında uzun bir yolculuk yaptılar. O anları da cep telefonları ile kaydettiler.



Sinop'ta da fırtına ve yağış nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi.



Balıkçılar fırtına geçene kadar limanlardan ayrılamama kararı aldı.



Karadeniz'de yaşana fırtınanın balık tezgahlarında fiyatları arttırması bekleniyor.

ulusal.com.tr