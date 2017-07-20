NATO’nun Karadeniz bölgesinde düzenlediği en büyük yıllık tatbikatı Saber Guardian (Seybır Gardiyın) 2017 başladı. Karadeniz'de Rusya'ya karşı yapıldığı düşünülen tatbikat 10 gün sürecek, 22 NATO ve ortak ülkelerinden 25 bin askeri personel katılacak.
Tatbikat Bulgaristan, Romanya ve Macaristan topraklarında yapılacak.
Rusya Federasyonu'ndan askeri gözlemciler de tatbikat dolayısıyla Bulgaristan'da bulunacak, çalışmaları izleyecek. Tatbikatın amacı "omuz omuza verip Avrupa'nın bütünlük, özgürlük ve barışını savunmak" olarak açıklandı.
SG17 tatbikatı 20 Temmuz'da sona erecek
ulusal.com.tr
NATO, Karadeniz kıyısında bulunan Bulgaristan ve Romanya ile Macaristan topraklarında yıllık tatbikatına başladı. Tatbikata 22 NATO üyesi ve ortak ülkeden 25 bin askeri personel katılacak.
NATO’nun Karadeniz bölgesinde düzenlediği en büyük yıllık tatbikatı Saber Guardian (Seybır Gardiyın) 2017 başladı. Karadeniz'de Rusya'ya karşı yapıldığı düşünülen tatbikat 10 gün sürecek, 22 NATO ve ortak ülkelerinden 25 bin askeri personel katılacak.
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