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Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor

"Karadeniz'de artık balık kalmadı. Balıkçı ve vatandaşlar 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasını bekleyecekler. Bu tarihe kadar avlanma yapılmayacak gibi gözüküyor."

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de balık kalmadığı için amatör balıkçıların bile denize çıkmadığını belirtti.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene bu dönemlerde kıyı balıkçılığından az da olsa tezgahlara balık geldiğini fakat denizde balığın çok erken tükendiğini söyledi.

Balığın olmamasının hem balıkçıları, hem de vatandaşları üzdüğünü vurgulayan Karakaş, "Bu yıl kıyı balıkçılığı yapan küçük kayıklar, denizde yeterli derecede balık tutamadığı için avlanmayı bıraktı. Karadeniz'de balık kalmadı. Balıkçı ve vatandaşlar 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasını bekleyecekler. Bu tarihe kadar avlanma yapılmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Tezgahlarda artık kültür balıklarının yerini aldığını belirten Karakaş, "Tezgahlarda artık somon, alabalık, levrek, çupra gibi balıklar yerini aldı." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Karadeniz balıkçıları 1 eylül’ü bekliyor #düzce #akçakoca
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