Karakılçık Çanakkale'de toprakla buluştu

Çanakkale Belediyesi, yerli buğday tohumu karakılçık için harekete geçti.



Uzun süredir çalışmalarını yürüten Çanakkale Belediyesi, bu kapsam da karakılçık buğday tohumanu toprakla buluşturdu.



Çalışmalar kapsamında Esenler Mahallesinde Çanakkale Belediyesine ait 4 ayrı parselde, toplam 107 dekar araziye karakılçık buğday tohumu ekildi.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Esenler Mahallesi Muhtarı Nazife Aydın, tarım sektöründen temsilciler başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.







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