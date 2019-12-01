Karakoyunlu'nun tek lokantasını bir kadın çalıştırıyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin tek lokantası… İşletmecisi bir kadın; Hanım Kızıl…

39 yaşındaki Hanım Kızıl, 7 yıl önce tost yaparak işe başlamış. Ardından işi büyütüp kendi lokantasını açmış… "Hanımeller" ismini verdiği lokantasında günde 10 -15 çeşit yemek çıkıyor..

Lokantasında iki kadın çalışanıyla birlikte her işi yapıyor Hanım Kızıl… Mutfakta yemek yaptığı da oluyor, döner kesip servis yaptığı da… Kızıl'ın tır şoförü olan eşi de zaman zaman kendisine yardım ediyor. Lokantasını açarken herhangi bir yerden destek almamış Hanım Kızıl, "Her şeyi kendi birikimim yaptım" diyor.

Hanım Kızıl, tüm kadınlara iş yaşamına girmeleri ve ekonomiye katkıda sağlamaları çağrısında bulunuyor.

Karakoyunlu esnafı yemeğini çoğunlukla Hanımeller Lokantasında yiyor. Hanım Kızıl'ın yemekleri ilçe sınırlarını aşmış, çevre köylerden ve ilçelerden yemeklerini tatmaya gelenler oluyor. Müşterileri hem yemeklerin lezzetine hem de lokantanın temizliğine ve güler yüzlü hizmetine vurgu yapıyor.



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