Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle Karaman-Mersin karayolunun 23'üncü kilometresinde refüje devrildi.



Kazada, otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer buzlanma ve tipiye karşı sürücüleri uyardı.