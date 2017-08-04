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Karaman'dan kahreden haber: 6 ölü, 4 yaralı

Karaman'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karaman'dan kahreden haber: 6 ölü, 4 yaralı

Karaman'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.




Merkeze bağlı Mesudiye köyünün girişinde, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 70 AF 930 plakalı otomobil ile 42 VL 396 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karaman #trafik kazası
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