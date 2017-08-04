Karaman'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karaman'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.









Merkeze bağlı Mesudiye köyünün girişinde, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 70 AF 930 plakalı otomobil ile 42 VL 396 plakalı otomobil çarpıştı.







Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.







Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.