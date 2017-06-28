ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'nde başlayan Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Karanlık Kanyon'da düzenlenen Base Jump (serbest atlayış) gösterileri nefes kesti.

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'nde başlayan Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Karanlık Kanyon'da düzenlenen Base Jump (serbest atlayış) gösterileri nefes kesti.



Karanlık Kanyon'da 500 metre yükseliğe gerili çelik halat üzerinde ilerleyen sporcular, kanyonun ortasına geldiklerinde kendilerini bir anda boşluğa bırakıyor.

Yaklaşık 150 metre serbest düşüşün ardından paraşütlerini açan sporcuların gösterisi izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi. Gösterileri ilgi ile izleyenler, atlayışlar sırasında büyük heyecan duyduklarını belirterirken Karanlık Kanyon'da tekne turunu katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de atlayışları bottan ilgi ile izledi. Tüfenkci, "Fırat havzası bereket ve üretim getirdi. Şimdi bu havzayı canlandırarak, havza içerisindeki ilçe ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirecek bu kültürün canlanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışıyoruz. Turizm gelirleri Türkiye'de geride oluşuyor. Daha önceki yıllarda yaşanan olumsuz vakalardan sonra aldığımız tedbirlerle turist sayısı arttı. Cazibe merkezi altına aldığımız bölgelerin kültürünü yok etmeyeceğiz" diye konuştu.