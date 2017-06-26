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Karasu'da denize giren kişi boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Karasu'da denize giren kişi boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek için ilçeye gelen Hakan Bayar (34), babası Mustafa Bayar ile İhsaniye Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi.

Baba Bayar, yüzdüğü sırada oğlunu denizde göremeyince sahildekilerden yardım istedi.

Sahil güvenlik ve Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, bir süre sonra denizde kaybolan Bayar'ın cansız bedenine ulaştı.

Bayar'ın cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karasu #Deniz #boğulma
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