Muş'ta çocuklar tehlikeli olduğunu bildikleri halde 8 metre yüksekteki köprüden atladıkları nehirde oyun oynuyor

Muş’ta çocuklar, okulların tatil olması ve hava sıcaklıklarının artması üzerine dere ve nehirlerde serinlemeye çalışıyor.



Hasköy ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koç köyünde yaşayan ve bazıları tarlada çalışan çocuklar, yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden köyün yakınından geçen Karasu Nehri'nin sularına atlıyor.



Nehirde serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar suda oyun oynuyor.

Çocuklardan Eyüp Özen, tehlikeli olduğunu bildikleri halde köprüden nehre atladıklarını söyledi. Tehlikenin yüzme bilmeyenler için daha da fazla olduğunu belirten Özen, "Ancak biz yüzme bildiğimiz için pek fazla sıkıntı olmaz çünkü biz yıllardır bunu yapıyoruz. Tarlada çalışmaktan arta kalan zamanımızın büyük bölümünü suda geçiriyoruz. Aramızda yüzme yarışması yapıyoruz." dedi.

Çocuklardan Hamza Çelik ise köylerinin nehre yakın olmasından dolayı arkadaşlarının çoğunun yüzme bildiğini ifade etti.

Yazın başka illere giderek tatil yapma imkanı bulamadıklarını anlatan Çelik, "Çünkü ot ve buğday hasadında ailemize yardımcı oluyoruz. Boş zamanlarımızda ise arkadaşlarımızla nehre girerek serinlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.