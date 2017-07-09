Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar Karasu'da sahile akın etti

Hava sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Sakarya'da, yerli ve yabancı turistler Karasu sahilinde yoğunluk oluşturdu.



Karasu Plajı'nda hafta sonu denize girmek isteyen vatandaşlar ve tatilciler sahilleri ve parkları doldurdu.

Kentte 30 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle tatilciler, mavi bayraklı Karasu Plajı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı.



Bazı tatilciler denizin tadını çıkarırken, bazıları da kendini kuma gömmeye tercih etti.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu'da yaz mevsiminde nüfusun arttığı söyledi.

Tatilcilerin Karasu'yu tercih ettiğini ifade eden İspiroğlu, "Dünyanın en güzel sahiline sahip olan ve sarı taneli kumu bulunan ender sahillerinden olan Karasu sahili, mavinin ve yeşilin buluştuğu doğasıyla İstanbul ve Ankaralıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Karasu’yu tercih eden tatilcilerin güvenliği için Sakarya Büyük Şehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş olan cankurtaran ekipleri tatilcilerin can güvenliği için çalışıyor. Her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Karasu sahilinde aldığımız güvenlik önlemleri de halkımızı rahatlatıyor." diye konuştu.