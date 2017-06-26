Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ermenek-Mut yolunun 0-27 kilometrelerindeki Çamlıca köyü mevkisinde yaşanan heyelan sebebiyle yol trafiğe kapandığı için trafik akışına Kazancı Kavşağı-Görmeli-Evsin-Mut yolundan izin veriliyor.



Alaca-Yozgat yolunun 1-2 kilometrelerindeki heyelan dolayısıyıla yolda daralmalar oluştuğundan ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.