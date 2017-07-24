ANTALYA'da 50 yaşındaki Ali Alkan, yemek yediği sırada kardeşi 44 yaşındaki Mustafa Alkan tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Cinayet gece geç saatlerde, Aksu İlçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi.



Mustafa Alkan, evde yemek yiyen ağabeyi Ali Alkan'a av tüfeğiyle ateş etti.



Göğüs bölgesinden vurulan Ali Alkan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Ali Alkan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken Mustafa Alkan kayıplara karıştı



. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Mustafa Alkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.



Ali Alkan'ın, bir süre önce kavga eden kardeşleri Mustafa ile Ahmet'in arasına girdiği, bu yüzden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.