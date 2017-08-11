Osmaneli ilçesindeki kazada iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan iki kardeşi ise hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın çarptığı iş makinesinde bulunan üç kardeşten biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Hüsrev Feriz yönetimindeki 43 BD 143 plakalı tır, Bilecik-Sakarya karayolunun Osmaneli ilçesi İçmeler mevkisinde Furkan Duman'ın kullandığı iş makinesine arkasından çarptı.



Kazada, iş makinesinde bulunan sürücü Furkan Duman olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşleri Demirhan ve Enes Duman ise yaralandı.



Ceset, Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Osmaneli Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralı iki kardeşin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.