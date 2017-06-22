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Karga yavrusunun imdadına yetiştiler

Eskişehir'de apartman boşluğunda iki gündür mahsur kalan karga yavrusu DAK ekiplerince kurtarılıp doğaya salındı

Karga yavrusunun imdadına yetiştiler

 Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu, Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

71 Evler Mahallesi Kantar Sokak'taki 5 katlı apartmanın sakinleri, havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar, DAK ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, ip kullanarak indikleri 15 metrelik apartman boşluğundan, iki gündür mahsur kalan karga yavrusunu çıkarttı.

Ekipler, kurtardıkları kargayı besledikten sonra yeniden doğaya saldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yavru #kurtarma #karga #Eskişehir #Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği #DAK
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