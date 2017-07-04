Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Saim Gökçe yönetimindeki 42 FHF 94 plakalı kargo şirketine ait kamyon, Balıkesir-Edremit karayolunun 70. kilometresindeki Havran Devlet Hastanesi önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.



Kamyon, daha sonra Muhittin Evcioğlu'nun kullandığı 06 KMM 559 plakalı yolcu otobüsü, Temel Şişman idaresindeki 34 SMU 53 plakalı otomobil ve Menderes Bengiç yönetimindeki 55 DK 245 plakalı kamyonete çarptı.



Kazada, otobüs dışındaki araçların sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, ilk müdahalenin ardından Havran ve Edremit Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Otobüs şoförü Evcioğlu, Edremit'ten Balıkesir yönüne gittiğini belirterek, "Havran'ı geçtiğim sırada kamyonun karşıdan geldiğini gördüm. Kaçtım ama kamyon benim şeridime geçtiği için yapacak bir şey kalmadı. Yoldan çıktım şarampole inip ağaca çarptık. Aracımızda yaralı yok." dedi.