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Kargo uçağı rüzgardan kaydı

İSTANBUL’DA akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle park pozisyonunda bulunan kargo uçağı kayarak bagaj yükleme aracına çarptı.

Kargo uçağı rüzgardan kaydı

Türk Hava Yolları Kargo’nun bir süre önce Kalitta Air şirketinden kiralamış olduğu N403KZ tescilli Boieng 747 tipi kargo uçağına şiddetli rüzgar nedeniyle kaydı.

Bu sırada hareket eden yükleme aracı uçağın gövdesinde çarptı. Uçak bakım için hangara çekildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kargo #uçak #rüzgar #kaydı #istanbul #yağmur #fırtına #dolu
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