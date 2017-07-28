Türk Hava Yolları Kargo’nun bir süre önce Kalitta Air şirketinden kiralamış olduğu N403KZ tescilli Boieng 747 tipi kargo uçağına şiddetli rüzgar nedeniyle kaydı.
Bu sırada hareket eden yükleme aracı uçağın gövdesinde çarptı. Uçak bakım için hangara çekildi.
İSTANBUL’DA akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle park pozisyonunda bulunan kargo uçağı kayarak bagaj yükleme aracına çarptı.
Türk Hava Yolları Kargo’nun bir süre önce Kalitta Air şirketinden kiralamış olduğu N403KZ tescilli Boieng 747 tipi kargo uçağına şiddetli rüzgar nedeniyle kaydı.
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