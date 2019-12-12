Kars-Ardahan ve Iğdır lezzetleri İstanbul'a taşındı

Kaz eti, balı, peyniri ve Hengel’i ile damak çatlatan Kars Ardahan lezzetleri İstanbul’da görücüye çıktı.

Kars-Ardahan ve Iğdır, kültür sanatı ve yöresel lezzetleri ile İstanbul Beylikdüzü’ne adeta çıkartma yaptı.

Fuarın açılışında davul zurna ve halaylar çekilirken yöre lezzetlerinin başında gelen kaz eti, ketesi, pişisi, ve gravyer kaşarı damakları adeta şenlendirdi.

Kars balına, Ardahan’ın göğermiş çeçil peynir stantlarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ardahanlı kadınların hazırladığı kete, pişi ve hengeller ise fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Kış aylarında yörede sofraların sultanı olan Kaz etinin eksik olmadığı damak kültürü İstanbul Beylikdüzü’nde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Etkinlik Pazar gününe kadar devam edecek.

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