Kars'ta 10 bin kişi Sarıkamış Şehitlerini andı

Donarak şehit düşen onbinlerce Mehmetçik'in çetin kış şartlarında vatan için verdiği mücadele unutulmadı. Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Yurdun dört bir yanından gelen 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kar altında zorlu bir yürüyüşe katıldı.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Anma etkinliklerinin ardından yürüyüşe geçildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesine ve kar yağışına aldırmayan 10 bin kişi, sloganlarla yürüyüşe başladı.

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen Mehmetçik "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları attı.

Kortej, 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısı meşalelerle ateşlendi.

ulusal.com.tr

