Kars'ta, bir besiciye ait 200 civarında kaz iki hafta içinde henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kars'ta, bir besiciye ait 200 civarında kaz iki hafta içinde henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ölü ve canlı kazları toplayarak inceleme başlattı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bülbül Mahallesi'nde besicilik yapan Yasin Çetin'e ait kazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle ölmeye başladı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine son günlerde Kars ve ilçelerinde artış gösteren kaz ölümlerini de dikkate alan yetkililer, kendilerine müracaat eden besicilerin kazlarını toplayarak, incelemeye aldı.



Ekipler, gittikleri merkeze bağlı Mezra köyünde özel kıyafetler giyerek ölü ve canlı tüm kazları toplayarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.



Kaz besicisi Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 kaz beslediğini, bunlardan 200'ünün bilmedikleri bir hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi.



Veterinere de başvurduğunu anlatan Çetin, "Her tarafa gittim, kapılarını çaldık maalesef kimseye ulaşamadık. En son Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gittik. Buradaki arkadaşlar kazları alıp götürdüler. Yaklaşık 70 bin lira zararım var. Kazları iki ay önce aldım. Kazlar son iki haftadır kendi etrafında döne döne ölüyorlar. Gecede 30-40 tane ölüyordu. Yarısını çöpe attım." şeklinde konuştu.