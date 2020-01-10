Kars'ta, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Erzincan hava durumu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars'ta vatandaşlar buzla kaplı yollarda yürümekte zorlandı. Bazı yurttaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağaçlarda ve diğer bitkilerde oluşan kırağı, kent manzarasında görsel güzellikler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde binaların çatılarında 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü olumsuz koşullara karşı uyarı yaptı. Açıklamaya göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus görülecek.

Dondurucu soğukların hakim olduğu Ağrı'da Murat Nehri buz tuttu.

Donan nehrin çevresindeki kırağı düşen ağaçlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ağrı'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

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