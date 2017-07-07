Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazıları da otobüs duraklarına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 25 dakika süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollarda su taşkınları oluştu.
Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
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