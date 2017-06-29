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Kars'ta gasp

İş yerinden eşofman gasbettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi

Kars'ta gasp

Kars'ta iş yerinden gasp yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, kent merkezinde faaliyet gösteren mağazaya giden 3 şüpheli, iş yeri sahibini tehdit ederek, 240 lira tutarındaki eşofmanları gasbedip kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eşkal ve adreslerini tespit ettikleri zanlıları mağazadan gasbedilen eşofmanlarla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #kars #gasp #eşofman
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