Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Kars'ın Kağızman ilçesinde, operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 7 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol ve arazi aramalarında; Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde 3, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2 ve Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Mardin'in İlçesi'ndeki arazi aramasında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 araç telsizi, 2 el telsiziyle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.



Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.