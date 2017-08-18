TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol ve arazi aramalarında; Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde 3, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2 ve Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Mardin'in İlçesi'ndeki arazi aramasında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 araç telsizi, 2 el telsiziyle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Kars'ın Kağızman ilçesinde, operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 7 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol ve arazi aramalarında; Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde 3, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2 ve Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
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