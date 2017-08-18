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Kars'ta hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Kars'ın Kağızman ilçesinde, operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 7 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ta hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü

TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol ve arazi aramalarında; Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde 3, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 2 ve Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in İlçesi'ndeki arazi aramasında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 araç telsizi, 2 el telsiziyle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kars #pkk #terörle mücadele #Türk Silahlı Kuvvetleri
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