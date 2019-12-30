Kars'ta hummalı çalışma

"Eş hele dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları..." Dondurucu soğukta can verdi onlar. Ancak vatanın bir karış toprağını vermediler. Sarıkamış şehitlerimize vefa için Kars'ta hummalı bir çalışma başladı.



Cıbıltepe kayak merkezinde şimdilerde birer birer kardan şehit heykelleri yükseliyor. Heykeller, 3-5 Ocak'ta yapılacak Sarıkamış Harekâtının 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek.



Kentte kar toprakla geç buluştu. Hâl böyle olunca 15 kilometre uzaklıktaki Handere mevkisinden kamyonlarla kar taşındı. Kardan heykellerin yapımına başlandı.



Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi, etkinlikler başlamadan önce heykellerin yapımının tamamlanacağını söyledi.



Kardan şehit heykellerinin açılışı, 4 Ocak Cumartesi günü yapılacak.







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