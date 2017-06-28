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Kars'ta şiddetli dolu

Kars'ta etkili olan şiddetli dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta şiddetli dolu

Kars'ta etkili olan şiddetli dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur yerine doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışlar caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Vatandaşların korunaklı alanlara girdiği şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların üzerinin battaniyelerle örtüldüğü gözlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağanak #kars #dolu
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