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Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki kazada karı koca öldü, 3 kişi yaralandı

Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Baydemir Yerdelen yönetimindeki 36 AL 918 otomobil, Kars-Arpaçay karoyulunun Arpaçay ilçesi mevkisinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 65 AG 828 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Baydemir Yerdelen ile yanındaki eşi Tülin Yerdelen olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Yusuf ve Ömer ile araçtaki Demet Yerdelen ise yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının 


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #trafik kazası
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