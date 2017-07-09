Kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kars'ta, bir süre önce iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi öldü.



Kars-Ardahan Karayolu kenarındaki bir eğlence merkezinin önünde, 5 Temmuz 2017'de, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin Üregil, yaşam savaşını kaybetti.



Tedavisinin sürdüğü Yoğun Bakım Ünitesinde bugün ölen Üregil'in cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı.



Bünyamin Üregil'in ölüm haberini alarak hastaneye gelen bazı yakınları fenalık geçirdi.



Söz konusu olayda Üregil dışında 5 kişi daha yaralanmış, kavgaya ilişkin 16 kişi de gözaltına alınmıştı.