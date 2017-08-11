Temiz ve berrak sularıyla Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden Kaş, son yıllarda dalış turizminin de merkezi haline geldi.

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Berrak



Yılın 12 ayı dalış yapılabilen ilçenin mavi suları, su altı güzellikleriyle dikkati çekiyor.



Kaş Belediye Başkanı Kocaer:



"Kaş'ın deniz suyu çok temiz ve berrak. Dalış yapan turistler belli bir metreye kadar rahatça denizin dibi ve etrafını izlenebiliyor. İlçede bir kere dalış yapan turistler her yıl gelerek yeniden dalış yapmak istiyor"



Kaş Sualtı Derneği Başkan Yardımcısı Draman:



"Kaş, kalite ve çeşitlilik olarak Türkiye'nin en önemli dalış merkezleri arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 25 bin turist 70 bin dalış yapıyor. Bu sayıyı artıracak kapasite mevcut"



Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kaş, mavinin onlarca tonunun barındırdığı deniziyle dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. Su altında da önemli bir flora ve fauna zenginliğine sahip Kaş, çeşitli dalış etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalış



- Dünya Serbest Dalış Şampiyonası bu yıl da Kaş'ta yapılacak



Kaş'ta geçen yıl Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın yapıldığını hatırlatan Kocaer, şöyle konuştu:



"Dünyanın en önde gelen serbest dalışçıları buraya geldi. Bu şampiyonanın ardından Kaş çok beğenildi. Bu yıl yapılan değerlendirmede şampiyonanın yine Kaş'ta yapılması kararlaştırıldı. CMAS ile ortak çalışarak ilçeye bir ofislerini açtık. Bu ofis sayesinde dünyaca ünlü sporcular antrenmanlarını da Kaş'ta yapabilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden dalış sporcuları burada konaklayacak ve çeşitli şampiyonalara burada hazırlanacak. Kaş'ı dünyanın sayılı dalış ve antrenman merkezlerinden biri haline getirmeyi düşünüyoruz."



Kaş Sualtı Derneği Başkan Yardımcısı ve dalış okulu sahibi Murat Draman, ilçenin en önemli özelliğinin 12 ay dalış yapılabilmesi olduğuna dikkati çekti.



Kaş'ta yaklaşık 20 yıldır dalış yaptığını anlatan Draman, dalışlarda çok zengin bir fauana ile karşılaştıklarını ve Süveyş Kanalı'ndan gelen balık türlerini de görebildiklerini söyledi. Dalış yapmak isteyenlerin ilçede ortalama bir hafta kaldığını dile getiren Draman, bir haftada değişik yerlerde 12 dalış yaptıklarını vurguladı.



"Yılda yaklaşık 25 bin turist 70 bin dalış yapıyor"



İlçede antik ve modern batık alanları ile deniz çayırları, duvarların olduğu alanlara da dalışlar yapıldığının altını çizen Draman, "İlçeye gelenler yüksek sayıda dalış yaparak memnun ayrılıyorlar. Özellikle bröveli dalışlar konusunda daha yoğunuz. Kaş'ın dalış turizminde adı duyuldukça ilk defa denemeye gelenlerin sayısında da artış yaşamaya başladık. Kaş, kalite ve çeşitlilik olarak Türkiye'nin en önemli dalış merkezleri arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 25 bin turist 70 bin dalış yapıyor. Bu sayıyı artıracak kapasite mevcut." diye konuştu.



Kaş'ın en önemli özelliğinin 500-600 metre açıklarda 120 metreye ulaşan derinlikler olduğunu belirten Draman, "Dünyadaki dalış merkezleri ile yarışabilmemiz için uçak seferlerinin sayısının artması ve ucuzlaması gerekiyor. Buraya gelen hiçbir dalıcı memnun olmadan ayrılmıyor. Rekabeti artırmak için dalış noktalarımızı koruyoruz, büyük emek harcıyoruz. Batıklar oluşturuyoruz. Bölgede gemi, uçak, tank batıkları var. Ayrıca tarihi kalıntılar da mevcut. Zenginliklerimizi dünyaya daha iyi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. su larıyla dünyanın dört bir yanından dalış tutkunlarını çeken Antalya'nın Kaş ilçesinde yılda yaklaşık 70 bin dalış yapılıyor.Yılın 12 ayı dalış yapılabilen ilçenin mavi suları, su altı güzellikleriyle dikkati çekiyor.Kaş Belediye Başkanı Kocaer:"Kaş'ın deniz suyu çok temiz ve berrak. Dalış yapan turistler belli bir metreye kadar rahatça denizin dibi ve etrafını izlenebiliyor. İlçede bir kere dalış yapan turistler her yıl gelerek yeniden dalış yapmak istiyor"Kaş Sualtı Derneği Başkan Yardımcısı Draman:"Kaş, kalite ve çeşitlilik olarak Türkiye'nin en önemli dalış merkezleri arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 25 bin turist 70 bin dalış yapıyor. Bu sayıyı artıracak kapasite mevcut"Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kaş, mavinin onlarca tonunun barındırdığı deniziyle dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. Su altında da önemli bir flora ve fauna zenginliğine sahip Kaş, çeşitli dalış etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalış turizm inin son yıllarda öne çıkan önemli alternatif turizm çeşidi olduğunu söyledi. Dalış turizmi ile yılın 12 ayı ilçeye turist çekmeyi başardıklarını belirten Kocaer, ilçede 20'ye yakın profesyonel dalış okulu bulunduğunu aktardı. Kaş'ta dalış yapanların bir sonraki tatillerinde de ilçeye gelmek istediğini ifade eden Kocaer, "Kaş'ın deniz suyu çok temiz ve berrak. Dalış yapan turistler belli bir metreye kadar rahatça denizin dibi ve etrafını izlenebiliyor. İlçede bir kere dalış yapan turistler her yıl gelerek yeniden dalış yapmak istiyor." dedi.- Dünya Serbest Dalış Şampiyonası bu yıl da Kaş'ta yapılacakKaş'ta geçen yıl Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın yapıldığını hatırlatan Kocaer, şöyle konuştu:"Dünyanın en önde gelen serbest dalışçıları buraya geldi. Bu şampiyonanın ardından Kaş çok beğenildi. Bu yıl yapılan değerlendirmede şampiyonanın yine Kaş'ta yapılması kararlaştırıldı. CMAS ile ortak çalışarak ilçeye bir ofislerini açtık. Bu ofis sayesinde dünyaca ünlü sporcular antrenmanlarını da Kaş'ta yapabilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden dalış sporcuları burada konaklayacak ve çeşitli şampiyonalara burada hazırlanacak. Kaş'ı dünyanın sayılı dalış ve antrenman merkezlerinden biri haline getirmeyi düşünüyoruz."Kaş Sualtı Derneği Başkan Yardımcısı ve dalış okulu sahibi Murat Draman, ilçenin en önemli özelliğinin 12 ay dalış yapılabilmesi olduğuna dikkati çekti.Kaş'ta yaklaşık 20 yıldır dalış yaptığını anlatan Draman, dalışlarda çok zengin bir fauana ile karşılaştıklarını ve Süveyş Kanalı'ndan gelen balık türlerini de görebildiklerini söyledi. Dalış yapmak isteyenlerin ilçede ortalama bir hafta kaldığını dile getiren Draman, bir haftada değişik yerlerde 12 dalış yaptıklarını vurguladı.İlçede antik ve modern batık alanları ile deniz çayırları, duvarların olduğu alanlara da dalışlar yapıldığının altını çizen Draman, "İlçeye gelenler yüksek sayıda dalış yaparak memnun ayrılıyorlar. Özellikle bröveli dalışlar konusunda daha yoğunuz. Kaş'ın dalış turizminde adı duyuldukça ilk defa denemeye gelenlerin sayısında da artış yaşamaya başladık. Kaş, kalite ve çeşitlilik olarak Türkiye'nin en önemli dalış merkezleri arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 25 bin turist 70 bin dalış yapıyor. Bu sayıyı artıracak kapasite mevcut." diye konuştu.Kaş'ın en önemli özelliğinin 500-600 metre açıklarda 120 metreye ulaşan derinlikler olduğunu belirten Draman, "Dünyadaki dalış merkezleri ile yarışabilmemiz için uçak seferlerinin sayısının artması ve ucuzlaması gerekiyor. Buraya gelen hiçbir dalıcı memnun olmadan ayrılmıyor. Rekabeti artırmak için dalış noktalarımızı koruyoruz, büyük emek harcıyoruz. Batıklar oluşturuyoruz. Bölgede gemi, uçak, tank batıkları var. Ayrıca tarihi kalıntılar da mevcut. Zenginliklerimizi dünyaya daha iyi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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