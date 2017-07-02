Kaş ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Akkörü Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan, 20'den fazla arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle de yerden müdahale ediliyor.



Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.



Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.