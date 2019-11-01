Kaşiflerin Akdeniz'deki evi: Olympos

Doğa ve tarih meraklılarının Akdeniz’deki evi Olympos… Onu bir çok tatil merkezinden ayıran en önemli özelliği içerisinde yapaylık barındırmaması.

Olympos, Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulu. Sırt çantasını kapan kent yorgunları, Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan "Olympos"un tarihi atmosferinde soluklanıyor.

Muhteşem sahili, endemik bitkileri, caretta carettaları, meşhur ağaç evleri ve sportif aktivitelere uygun doğasıyla unutulmayacak bir tatil vaat ediyor.

Ancak dahası da var. Adrenalin tutkunlarını burada macera dolu anlar bekliyor.

Denizin altı da üstü kadar güzelliklerle dolu.

Dünyanın gözdesi Olimpos, yılın her mevsimi eşsiz güzelliğini sunmaya hazır ve misafirlerini bekliyor.

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