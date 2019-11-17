Kasım ayında deniz keyfi
Tatilciler kasım ayında deniz keyfi yaptı.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, yazdan kalma bir gün yaşandı.
YURT 17.11.2019, 18:21
Güzel havayı fırsat bildiler, sahillere koşup denize girdiler.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sahiller yaz gününü aratmadı.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk yaşandı.
Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.
ulusal.com.tr
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