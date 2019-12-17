Kasım ayında kaç konut satıldı?

Kredi faizlerinin düşürülmesi satışlara olumlu yansıdı.Kasım ayında toplam 138 bin 372 konut satıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı konut satış verilerini açıkladı.



Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göreyüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu.



2018 Kasım ayında 89 bin 626 konut satıldı. 2019 Kasım ayında 138 bin 372 konut satıldı.



Satışların büyük çoğunluğunu oluştuan ipotekli satışlar ise yüzde 724,8'e yükseldi. İpotekli konut satışları 43 bin 911 olarak gerçekleşti.



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 48 bin 909 oldu.



Yüzde 83,3 artış göstren ikinci el satışlarda ise 89 bin 463 konut satıldı.



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göreyüzde 14,6 azaldı. Yabancılar toplam 3 bin 988 konut aldı.



Kasım ayında Irak vatandaşları 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya izledi.







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