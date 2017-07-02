Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kurcaladıkları tabancanın ateş alması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 1 çocuğun da yaralandığı olayla ilgili ev sahibi tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 1 çocuk yaralandığı olayla ilgili Yavuz G. (30) tutuklandı.

İnebolu'ya bağlı Kabalar köyünde yaşanan olayda hayatını kaybeden E.G'nin (11) babası, İ.B. (12) ve O.B'nin (13) dayısı Yavuz G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Yavuz G, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Evde oyun oynadıkları sırada tabancanın ateşlenmesi sonucu E.G. (11) ile kuzenleri İ.B. (12) ve O.B. (13) yaralanmış, aralılardan durumu ağır olan E.G. ve İ.B. ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine, O.B. ise Küre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Göğüs kısmından yaralanan E.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, başından yaralanan İ.B. ile kolundan yaralanan O.B. ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

İ.B. de hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

E.G. ve İ.B'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

